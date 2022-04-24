Финальный аккорд зимы. Апрель в Центральной России закончится холодами

Весна в этом году не радует жителей Центральной России теплой погодой. О том, как закончится апрель в этом регионе, «360» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, последняя неделя апреля в основном будет холодной. В первой половине жители Центральной России почувствуют почти майское тепло. Столбик термометра покажет от +13...+18 градусов. Но уже со среды в регион придет похолодание.

«С середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на шесть-семь градусов ниже положенной нормы. Так, если в среду днем посвежеет до + 8...+13, то в ночь на четверг воздух остынет до −2...+3. В дневные часы — не выше +2...+7 градусов, а это ниже многолетних показателей конца марта — начала апреля», — рассказал Тишковец.

По его словам, в конце апреля жители Центральной России могут застать последний в этом сезоне снег. Однако частички льда растают еще до соприкосновения с землей, отметил метеоролог.

«Вместе с небольшим очаговым дождем с неба кое-где может скрываться и символический мокрый снег. Правда, без формирования какого-либо снежного покрова», — сказал он.

К пятнице под утро погода наладится, но похолодание усилится уже до −4...+1, а днем столбики термометра покажут всего +6...+11 градусов.

В выходные, по словам Тишковца, осадки продолжатся, но станет чуть теплее. Метеоролог отметил, что до хорошей весенней погоды осталось немного.

«Я думаю, что в принципе вот такой холодный и сырой апрель все-таки сменится нормальным маем. Я имею в виду, что, по долгосрочным прогнозам, май на большей части Европейской России в Московской области будет соответствовать климатической норме и по температуре, и по количеству осадков. Даже с небольшим дефицитом небесной влаги», — рассказал Тишковец.