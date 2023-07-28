Экология 28 июля 2023, 12:07 Финал «Экософии» при поддержке РЭО начался в Нижнем Новгороде Экософия

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Финал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал при поддержке Российского экологического оператора в Нижнем Новгороде. С 26 по 29 июля финалисты проекта презентуют свои инициативы и устроят для горожан активности на тему экологии и осознанного потребления.

«РЭО выступает партнером проекта „Экософия“, который направлен на выявление молодых лидеров в сфере экологического просвещения. Конкурсанты, одержавшие победу, смогут презентовать свои проекты в масштабах страны. Деловая и просветительская программа финала „Экософии“, который проходит в Нижнем Новгороде, направлена не только на выявление экологических лидеров, но и приобщение жителей региона к экокультуре, осознанному потреблению. Экопросвещение — неотъемлемый элемент построения экономики замкнутого цикла и реформы обращения с отходами в России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Какие-то мероприятия предполагают подготовку кадров в сфере устойчивого развития. В городе пройдет «Экокадроворот», на котором устроят собеседования с потенциальными соискателями на актуальные вакансии. Финалисты «Экософии» пообщаются с представителями компаний области, получат советы о том, как дальше развиваться.

«Финалисты, вошедшие в состав первой Экосборной России, во время мероприятий в рамках гранд-финала смогут пообщаться с потенциальными работодателями, послушать ведущих экспертов в области экологии. Одно из направлений работы РЭО включает в себя подготовку профессиональных кадров, отрасли нужны специалисты в сфере устойчивого развития, технологий, циркулярной экономики. Такие мероприятия — шанс для молодых людей узнать больше об этих сферах и проявить себя», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В рамках «Экокадроворота» пройдет экспертная мастерская «Кого ищет рынок устойчивого развития: портрет идеального кандидата» с участием Национального альянса по вопросам устойчивого развития. Для финалистов, которые занимаются экоинициативами в сфере бизнеса, провели экобиржу деловых контактов «Экософия объединяет».

Большую часть деловой программы посвятили вопросам экотуризма. Планируется сессия Российского экологического форума «Роль экологической культуры в экономике замкнутого цикла», экспертная сессия форума «Экосистема» «Экологическая культура и туризм на заповедных территориях. Опыт. Задачи. Пути решения», сессия «Экологическая культура и туризм на заповедных территориях. Итоги и выводы экспертов».

А 29 июля в парке «Швейцария» для горожан пройдет «Экософия в Нижнем Новгороде». Финалисты проекта презентуют нижегородцам интерактивные площадки на тему экокультуры и ответственного потребления, проведут «Уроки Экософии», презентуют свои инициативы по вовлечению населения в экокультуру, организуют мастер-классы, ярмарку экологических товаров и услуг, акции, сессии и многое другое.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с выходом в финал первого сезона проекта „Экософия“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Проект по праву можно назвать драйвером изменений экологического активизма. Он объединяет людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у всех жителей нашей страны», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко в приветственном слове.

Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» был запущен в июне 2022 года. Финал проекта «Экософия» проходит при поддержке правительства Нижегородской области. Соорганизаторами стали Корпоративный университет Правительства области и Экологическая палата России.