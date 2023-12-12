Экология 12 декабря 2023, 16:48 Фильм РЭО получил премию «Комсомольской правды» РЭО

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Фильм Российского экологического оператора «Что такое экономика замкнутого цикла?» занял второе место в Национальной экологической премии издательского дома «Комсомольская правда».

«Наш фильм занял второе место в номинации „Эколидеры“ премии „Комсомольской правды“. Он рассказывает о принципах циркулярной экономики, показывает действующие предприятия по переработке отходов, в нем также эксперты делятся своими комментариями на тему экономики замкнутого цикла и обращения с отходами. Главный посыл — вклад в развитие ЭЗЦ и отрасли может внести каждый из нас», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На победу в номинации «Эколидеры» могут претендовать лидеры мнения или движение, добившиеся наиболее значимых результатов в рамках публичной деятельности по экологизации.

Впервые фильм был показан в мае 2023 года на X Невском международном экологическом конгрессе. В съемках приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев и другие.

«Недавно наш документальный фильм был показан для всех желающих на выставке „Россия“ в Москве. Его также можно посмотреть на Смотрим.ру», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.