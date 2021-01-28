Февраль в Москве будет соответствовать «зиме скандинавского типа»

По словам метеоролога, «прогноз на февраль довольно позитивный». В Центральной России, в том числе и в Москве, среднемесячная температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму на 1-1,5 градуса. Тем не менее об аномалиях речи не идет. Поэтому «зима скандинавского типа» продолжится.

«Сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль — зимний месяц, как и положено», — рассказал Тишковец.

Осадки будут как раз в установленной норме, написал «Царьград». Последний месяц зимы ожидается снежным: выпадет до 100-110% месячной нормы. Высота снежного покрова будет колебаться в пределах 32-38 сантиметров. Синоптики также прогнозируют умеренные морозы, до -6 градусов.

По мнению Тишковца, поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным.

Ранее брендированные зимние костюмы подарили волонтерам из Рузы. Форму выдали активистам местного молодежного центра.