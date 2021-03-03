Февраль побил рекорд за семь лет по снегу в Москве

Этот февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет. В последний месяц зимы сугробы в столице выросли до 68 сантиметров — это в два раза больше месячной нормы.

«Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет. В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров — ровно в два раза больше месячной нормы осадков. Только с 12 по 14 число выпала месячная норма осадков», — говорится в сообщении городского хозяйства Москвы в Telegram.

Источник фото: городское хозяйство Москвы

Три года назад в феврале в столице выпало 50 сантиметров снега. Наименьшее количество осадков за семь лет зафиксировали в феврале 2014 года — 15 сантиметров. Мало осадков было и в прошлом году, прирост снега составил 21 сантиметр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в субботу, 6 марта, в Москву и регионы северо-запада придет аномальный холод. По его словам, ночью столбик термометра опустится до -14 градусов, а днем — до -5 градусов.