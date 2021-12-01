Фетисов поддержал призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради экологии

Депутат Вячеслав Фетисов поддержал призыв аналитиков швейцарского Credit Suisse отказаться от мяса, кофе и пива ради экологии. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что сейчас на планете серьезные экологические проблемы.

«Мы уже воду стали покупать, а раньше из-под крана спокойно пили», — заявил Фетисов.

Он отметил, что от человеческой деятельности пострадало «50% живого на планете». По словам депутата, людям придется поменять свои привычки, чтобы сохранить климат.