Экология 15 мая 2023, 12:31 Фестиваль кино на тему экологии устроят на НМЭК-2023 в Петербурге

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Экофестиваль кино пройдет с 20 по 23 мая в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) при поддержке Минкультуры России, сети кинотеатров СПб ГБУК «Петербург-КИНО» и Российского экологического оператора.

«В рамках НМЭК будет показан ряд работ, посвященных проблемам экологии, животного мира, заботы об окружающей среде. Показ организован Минкультуры России и сети кинотеатров СПб ГБУК „Петербург-КИНО“ при содействии РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Список фильмов, показы которых пройдут 20−23 мая:

— 20 мая, 11:00 — «ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ за природой и трудовой деятельностью человека», 26 мин., авт. и реж. Зубров-Андреев Т.А., кинотеатр «Фильмофонд», Пискаревский пр., д. 32;

— 21 мая, 11:00 — «Марина — аистиная мама», 39 мин., авт. и реж. Куцевалов С. Е., кинотеатр «Фильмофонд», Пискаревский пр., д. 32. Фильм рассказывает об уникальном эксперименте по реабилитации белых аистов на территории Российской Федерации;

— 22 мая, 11:00 — «ЧЕЧНЯ и МИР», 39 мин., авт. Зонова С. Л. (псвд. С. Музыченко), Семибратов Д. Н.; реж. Семибратов Д. Н., кинотеатр «Заневский» Новочеркасский пр., д. 47 к.1. Фильм рассказывает о популяции диких животных в горах и лесах Чечни после войны;

— 22 мая, 10:30 — «ПОСЕЛЕНЦЫ», 43 мин., авт. и реж. Морозова А. В., кинотеатр «Уран»

Ярославский пр., д. 55. Фильм о жизни в экопоселениях;

— 22 мая, 10:00 — «Ковчег», 44 мин., авт. и реж. Ставинов С. С., кинотеатр «Дружба», Московский пр., д. 202. Фильм о большом Кавказском биосферном заповеднике, о дикой природе, и о людях;

— 22 мая, 11:00 — «ДАЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ», 44 мин., авт. и реж. Журавлева Н. В., кинотеатр «Дружба», Московский пр., д. 202. Фильм о неравнодушных людях, посвятивших свою жизнь делу охраны природы и борьбе с браконьерством Кроноцкого заповедника на Камчатке;

— 23 мая, 11:00 — «Охота за мгновением», 39 мин., авт. Квятовская И. Ю., реж. Погребной А. А., кинотеатр «Восход», ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, к.1. Герой фильма фотохудожник-анималист Сергей Иванов борется за бережное отношение к природе при помощи кадров;

— 23 мая, 11:00 — «Дневник „белой вороны“, 39 мин., авт и реж. Дворкин Б. Г., кинотеатр „Заневский“ Новочеркасский пр., д. 47, к.1. Фильм о судьбе двух женщин — первой женщины-полярницы Нине Демме и современном ученом-экологе Марии Гаврило;

— 23 мая, 11:00 — «Как чайка Ларри спасал Санкт-Петербург от наводнения», 44 мин., авт. и реж. А. Ганшина, П. Назарова, Д. Фролова, кинотеатр «Родина» Караванная ул., 12. Увлекательное путешествие для детей и юношества с мультипликационными героями картины по Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

«В рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25−26 мая.