«Фенолы образуются в результате деятельности человека». Химик объяснил вред обнаруженных веществ в водах Камчатки

«Если мы говорим конкретно по фенолам и нефтепродуктах и их нахождению в воде, то фенолы могут образовываться в природных водах в естественных процессах», — рассказал эксперт.

Например, это может произойти при метаболизме водных организмов или при биораспаде, но в таких случаях фенолы образовываются в незначительных количествах.

В больших количествах, которые превышают нормы ПДК, фенолы образуются только в результате антропогенного фактора, то есть в результате деятельности человека Александр Тягливый кандидат химических наук, ассистент кафедры аналитической химии ЮФУ.

На это может повлиять попадание сточных вод в окружающую среду или выбросы химической промышленности.

«Содержание фенолов строго регулируется и контролируется, потому что они могут вызывать смертность среди обитателей вод», — отметил химик.

Выяснилось, что в рыбе может находится невысокое содержание фенолов, которое не приведет к ее смерти, но в таком случае она может навредить человеку, если попадет к нему на стол.

Фенол по факту является ядом. Он вызывает аллергические реакции, ухудшение здоровья и так далее Александр Тягливый.

Но маловероятно, что такое мясо появится в продаже. Его просто не пропустят на контроле.

«Содержание фенолов в воде, превышающее ПДК, приводит к нарушению биосистемы, погибают рыбы. <…> В принципе, это существенный вред экологии и потенциальный риск для человека, которому такое мясо может попасть на стол или такая вода попадет в систему центрального водоснабжения», — объяснил эксперт.

Поэтому нормы предельно допустимой концентрации ни в коем случае не должны нарушаться. Тем не менее фенолы считаются неустойчивыми веществами, они легко окисляются, поэтому в окружающей среде они довольно быстро разлагаются.

«Здесь важную роль играет температура окружающей среды. Чем ниже, тем это медленнее происходит. И чем меньше кислорода, тем медленнее фенолы разлагаются», — рассказал собеседник «360».

Но разложение этих веществ уменьшает содержание кислорода в воде, что тоже негативно сказывается на ее обитателях. А продукты окисления фенолов могут быть токсичными.

«Что касается нефтепродуктов — они могут попадать в окружающую среду только за счет деятельности человека», — сообщил Тягливый.

Это может произойти в случае аварии, разливов, утечек или различных выбросов.

Содержание нефтепродуктов также очень опасно для морских животных. Нормы содержания должны жестко контролировать специалисты. Потому что нарушения могут привести к очень серьезным последствиям, заключил эксперт.