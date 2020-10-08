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    08 октября 2020, 12:46

    «Фенолы образуются в результате деятельности человека». Химик объяснил вред обнаруженных веществ в водах Камчатки

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Кандидат химических наук Александр Тягливый рассказал «360», чем опасны любые превышения содержания фенолов и нефтепродуктов в водах Камчатки. Ранее глава региона сообщил о незначительном превышении этих веществ в океане.

    «Если мы говорим конкретно по фенолам и нефтепродуктах и их нахождению в воде, то фенолы могут образовываться в природных водах в естественных процессах», — рассказал эксперт.

    Например, это может произойти при метаболизме водных организмов или при биораспаде, но в таких случаях фенолы образовываются в незначительных количествах.

    В больших количествах, которые превышают нормы ПДК, фенолы образуются только в результате антропогенного фактора, то есть в результате деятельности человека

    Александр Тягливыйкандидат химических наук, ассистент кафедры аналитической химии ЮФУ.

    На это может повлиять попадание сточных вод в окружающую среду или выбросы химической промышленности.

    «Содержание фенолов строго регулируется и контролируется, потому что они могут вызывать смертность среди обитателей вод», — отметил химик.

    Выяснилось, что в рыбе может находится невысокое содержание фенолов, которое не приведет к ее смерти, но в таком случае она может навредить человеку, если попадет к нему на стол.

    Фенол по факту является ядом. Он вызывает аллергические реакции, ухудшение здоровья и так далее

    Александр Тягливый.

    Но маловероятно, что такое мясо появится в продаже. Его просто не пропустят на контроле.

    «Содержание фенолов в воде, превышающее ПДК, приводит к нарушению биосистемы, погибают рыбы. <…> В принципе, это существенный вред экологии и потенциальный риск для человека, которому такое мясо может попасть на стол или такая вода попадет в систему центрального водоснабжения», — объяснил эксперт.

    Поэтому нормы предельно допустимой концентрации ни в коем случае не должны нарушаться. Тем не менее фенолы считаются неустойчивыми веществами, они легко окисляются, поэтому в окружающей среде они довольно быстро разлагаются.

    «Здесь важную роль играет температура окружающей среды. Чем ниже, тем это медленнее происходит. И чем меньше кислорода, тем медленнее фенолы разлагаются», — рассказал собеседник «360».

    Но разложение этих веществ уменьшает содержание кислорода в воде, что тоже негативно сказывается на ее обитателях. А продукты окисления фенолов могут быть токсичными.

    «Что касается нефтепродуктов — они могут попадать в окружающую среду только за счет деятельности человека», — сообщил Тягливый.

    Это может произойти в случае аварии, разливов, утечек или различных выбросов.

    Содержание нефтепродуктов также очень опасно для морских животных. Нормы содержания должны жестко контролировать специалисты. Потому что нарушения могут привести к очень серьезным последствиям, заключил эксперт.