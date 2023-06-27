27 июня 2023, 15:09
Фейк: в Москве и Московской области произошло нашествие змей
Департамент природопользования опроверг нашествие змей в Москве и Подмосковье
Ужи подползали к домам из-за жары и засухи, не представляя угрозы для людей. Информация о нашествии змей в Москве и Московской области оказалась недостоверной.
Фейк
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Telegram-канал Baza и другие паблики опубликовали информацию о том, что в столичном регионе произошло нашествие змей. Якобы в поселении Московский уже две недели змеи в большом количестве появляются на главной площади.
Правда
Начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров заявил РИА «Новости», что змеи вели себя так из-за жары и засухи. Пресмыкающиеся искали влажные места, поэтому подползали к подъездам, прятались под фундаментами, сползали к местам полива насаждений, чтобы утолить жажду. Он отметил, что змей можно встретить не только в Московском, но и во многих других местах столичного региона, и что отлов не производится, потому что это неядовитые ужи, которые не нападают сами, если их не трогать.
Информация о том, что в Москве и Подмосковье наблюдается нашествие змей, является недостоверной.
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