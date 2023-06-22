Экология 22 июня 2023, 17:36 Фейк: смерч пронесся по Шаранскому району Башкирии Видео со смерчем из Канзаса выдали за стихийное бедствие в Башкирии РИА «Новости»

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В социальных сетях начало расходиться видео со смерчем. Авторы постов утверждают, что такое погодное явление сняли в Шаранском районе Башкирии. Но на самом деле ролику уже год и снят он в американском штате Канзас.

Фейк

Смерч обрушился на Шаранский район Башкирии. Такие сообщения появились в республиканских пабликах в социальных сетях.

Правда

Видео со смерчем снял на свой мобильный телефон житель американского штата Канзас Тейлор Рэйн. Он стал свидетелем природной стихии, так как его дом находился в непосредственной близости от смерча. Полученный ролик он опубликовал на своей странице в Twitter в мае 2022 года.

Поэтому сообщения о том, что в Шаранском районе Башкирии сняли на видео пришедший смерч не соответствует действительности.

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