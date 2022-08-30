Фейк: «бушующий» вулкан Эбеко повлияет на работу аэропорта Северо-Курильска

В Сети распространяется фейк о том, что из-за бушующего вулкана Эбеко на острове Парамушир, расположенном в шести километрах от Северо-Курильска, могут приостановить работу местного аэропорта. «360» разобрался, что происходит на самом деле.

Фейк

В Telegram-каналах появилась информация о том, что активность вулкана Эбеко на острове Парамушир может повлиять на работу аэропорта в Северо-Курильске и расписание полетов. Авторы поста сопроводили его видео с вулканом, выбрасывающим огромное облако пепла.

Правда

Хотя ролик, опубликованный в сообщении, датируется 24 августа, Эбеко действительно сохраняет активность. По данным управления МЧС Сахалинской области, утром во вторник произошел выброс пепла на высоту четыре километра над уровнем моря, шлейф распространился в юго-восточном направлении.

Однако информация в соцсетях достоверна лишь отчасти. В единой дежурно-диспетчерской службе Северо-Курильска уточнили, что пеплопада не наблюдается, запах сероводорода отсутствует, угрозы для населения нет. Самолеты продолжают полеты в регионе, аэропорт не приостанавливал работу.

В то же время администрация Северо-Курильского городского округа рекомендовала жителям быть осторожными из-за возможного выпадения пепла, выброшенного вулканом, и носить маски или респираторы на улице.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.