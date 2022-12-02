Экология 02 декабря 2022, 09:17 Федор Конюхов изучит загрязнение океанов пластиком при поддержке РЭО

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РЭО планирует поддержать два проекта — поход на катамаране через океаны и полет на воздушном шаре.

Российский экологический оператор выступит партнером проектов известного экоактивиста и мореплавателя Федора Конюхова по экомониторингу микропластика в океане на катамаране и замеры воздуха с воздушного шара. Поход на катамаране через Дубай начнется в 2023 году, а рекордный полет на шаре планируется осуществить на территории России. Подходы в популяризации осознанного потребления среди россиян гендиректор РЭО Денис Буцаев и Федор Конюхов обсудили 30 ноября.

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«Антропогенное влияние на окружающее среду не знает границ и давно обрело мировые масштабы, среди них образование отходов потребления и производства, которое растет с каждым годом. Очень важно изменить такую тенденцию и для этого повлиять на осознанность граждан. Мы хотим популяризовать экологичный образ жизни, умеренное потребление, использование многоразовых и перерабатываемых предметов. Наши просветительские проекты выходят на новый уровень — мы готовы поддержать проекты Федора Конюхова, известного не только в нашей стране, но и во всем мире экоактивиста. Надеемся на продолжительное сотрудничество», — сказал Денис Буцаев по итогам встречи с мореплавателем.

«РЭО планирует поддержать как минимум два проекта Федора Конюхова — это поход на катамаране через океаны, включающий экомониторинг на предмет загрязнения микропластиком, и полет на воздушном шаре, который может стать рекордным и будет включать в себя замеры атмосферного воздуха. Логотип РЭО будет размещен на борту катамарана, экипировке шкипера (ФК) и команды», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Планируется, что с весны 2023 начнутся ходовые испытания и исследовательские походы. Возможные маршруты Дубай — Катар, Дубай — Оман, Дубай — Индия (Мумбай). Под эгидой РЭО будет осуществлен глобальный экомониторинг океанов на предмет загрязнения микропластиком. Глобальная повестка включит в себя переход через Индийский, Атлантический и Тихий океаны, национальная (региональная) повестка в РФ — исследования в Азовском, Черном и Каспийском морях, а также Байкал.

Воздушный шар будет готов к концу февраля. Перелет через Россию может быть поэтапным. Срок эксплуатации шара более пяти лет, поэтому проект планируется сделать долгосрочным.