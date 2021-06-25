«ФедералПресс» запустил экологическое движение в «Одноклассниках»

«ФедералПресс» и «Одноклассники» разработали эксклюзивное оформление для личных страниц интернет-пользователей. Теперь любой владелец аккаунта в соцсети может установить на свою аватарку тематическую живую рамку «Я за ЭКОлогичность» или подарить ее другу.

Рамка «Я за ЭКОлогичность» поддерживает проект журналистов #prоЭКОлогичность, нацеленный на осознанное потребление и отказ от токсичности во всех сферах жизни.

В ближайшие месяцы «ФедералПресс» выпустит 20 роликов, в которых зрителям объяснят правила сортировки пластика, плюсы экологичной косметики, а психологи дадут консультации по улучшению межличностных отношений.

Журналисты призвали присоединиться к экологическому движению. Новые серии проекта будут выходить по понедельникам в «Одноклассниках» и по вторникам — на остальных площадках агентства.