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    25 июня 2021, 14:56

    «ФедералПресс» запустил экологическое движение в «Одноклассниках»

    Алена Макаренко

    «ФедералПресс» и «Одноклассники» разработали эксклюзивное оформление для личных страниц интернет-пользователей. Теперь любой владелец аккаунта в соцсети может установить на свою аватарку тематическую живую рамку «Я за ЭКОлогичность» или подарить ее другу.

    «ФедералПресс» запустил экологическое движение в «Одноклассниках»

    Рамка «Я за ЭКОлогичность» поддерживает проект журналистов #prоЭКОлогичность, нацеленный на осознанное потребление и отказ от токсичности во всех сферах жизни.

    В ближайшие месяцы «ФедералПресс» выпустит 20 роликов, в которых зрителям объяснят правила сортировки пластика, плюсы экологичной косметики, а психологи дадут консультации по улучшению межличностных отношений.

    Журналисты призвали присоединиться к экологическому движению. Новые серии проекта будут выходить по понедельникам в «Одноклассниках» и по вторникам — на остальных площадках агентства.