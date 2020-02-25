Внести стабильность в мусорные инвестиции. Федеральную схему обращения с отходами утвердят осенью

Новый глава РЭО («Российский экологический оператор») Илья Гудков планирует в ближайшее время завершить формирование федеральной схемы обращения с отходами. По его словам, она станет картой боевых действий.

«У нас есть утвержденный правительством федеральный проект, в нем четко зафиксированы показатели, которые должны быть достигнуты в каждый год реформы», — рассказал Гудков о задачах на ближайшие годы в интервью РБК.

Он рассказал, что для выполнения показателей федерального проекта уже в этом году должно быть обеспечено финансирование первых инвестиционных проектов в регионах. Для этого РЭО проведет реструктуризацию внутри компании, чтобы активировать работу с субъектами.

Для ускорения строительства инфраструктуры российский оператор планирует расширить поддержку инвестиций. Например, еще в декабре правительство утвердило участие в уставных капиталах инвесторов и предоставление поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам. Остальные меры поддержки нужно в ближайшее время доработать. В их числе Гудков назвал компенсацию процентной ставки и капитальных вложений, софинансирование.

«Важно создать комфортные условия для инвесторов, в том числе иностранных, которые будут готовы приходить в отрасль, замещая бюджетные деньги внебюджетными. Насколько благоприятный инвестиционный климат мы сможем создать в отрасли, настолько сможем снизить необходимую дополнительную бюджетную поддержку», — отметил Гудков.

Пока что первые встречи показали, что инвесторы не до конца понимают цели федерального проекта и то, насколько стабильны «правила игры». Как считает Гудков, утверждение федеральной схемы позволит внести стабильность. Ведь она будет содержать не просто информацию о существующем положении, но и прогноз на будущее отрасли, сведения о перспективных объектах инфраструктуры.

По словам Гудкова, проект федеральной схемы появится в марте. Потом его нужно будет согласовать с субъектами, а осенью 2020-го его планируют утвердить.