Федеральную схему мусорных заводов в России утвердят весной

Федеральную схему обращения с отходами утвердят в марте или апреле этого года, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Благодаря системе можно будет видеть все объекты по обработке и утилизации в стране, как действующие, так и будущие.

«Сама федеральная схема полностью готова, там вопрос с порядком нормативного утверждения. Мы обсуждаем это сейчас в рамках нескольких комиссий госсовета. Нам была дана рекомендация со стороны правительства этот вопрос обсудить с губернаторами, потому что мы никогда не скрываем, что реформа — это совместный процесс субъектов РФ при поддержке федерального центра», — сообщил Буцаев.

По его словам, схему точно утвердят в этом году, в конце первого или начале второго квартала. РЭО уже учел предложения субъектов и сейчас завершает процесс формирования.

Федеральная схема обращения с отходами представляет собой электронную платформу, пользователи видят в ней уже существующие и перспективные заводы отрасли. Кроме того, она позволяет продумать, где строить новые объекты и загружать их сырьем. Система помогает контролировать все мусоровозы в стране, показывает площадки для сбора отходов и позволяет перепроверять тарифы на их вывоз.