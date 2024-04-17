Экология 17 апреля 2024, 11:33 Федеральная система учета отходов уже обрабатывает данные о потоках 7000 тонн ТКО онлайн

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Объекты обращения с ТКО в автоматизированном режиме начали передавать в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) данные о массе поступающих отходов.

На данный момент система учитывает 7000 тонн отходов каждый день, что позволяет избежать сброса отходов на свалки и оценить, какой объем отходов можно использовать для утилизации.

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«В срок до 1 января 2026 все объекты инфраструктуры должны быть оборудованы системами автоматического весового контроля с обязательной передачей данных в ФГИС УТКО в соответствии с требованиям постановления Правительства от 12.10.2020 № 1657. Указанные требования установлены для объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Основная цель этой работы — обеспечить полную прослеживаемость жизненного цикла отходов, и оценить динамику перехода к экономике замкнутого цикла. На данный момент мы ежедневно соьираем и анализируем информацию о 7000 тонн отходов», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Требования также устанавливают обязательство к объектам в части оборудовании их, системами фотосъемки и (или) видеосъемки для фиксации движения транспортных средств, доставляющих ТКО на такие объекты. Это необходимо для учета и передачи сведений во ФГИС УТКО.

«Применение современных технологических решений, позволяющих в автоматическом режиме передавать данные весового контроля в ФГИС УТКО — это мера объективного контроля за движением отходов в стране. На сегодняшний день лидерами по передаче данных в автоматическом режиме являются Самарская, Смоленская и Кировская области», — пояснил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Данные о действующих и планируемых объектах хранения, обработки, утилизации, а также обезвреживания и захоронения размещены во ФГИС УТКО. На общедоступной интерактивной карте можно найти информацию о более чем 2,3 тыс. объектах.