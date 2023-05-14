Экология 14 мая 2023, 17:12 Фармзавод Москвы отправил на переработку 260 тонн макулатуры за пять лет Овчинский: московский фармзавод «Сервье» передал в переработку 260 тонн бумаги и картона РИА «Новости»

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Московские предприятия продолжили переход на экологические стандарты и организуют специальные акции для сохранения природы. Об этом на примере фармацевтического завода «Сервье» заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Владислав Овчинский. Его заявление опубликовали на официальном сайте правительства Москвы.

Овчинский подчеркнул, что на заводе уже внедрили современные решения по управлению отходами, а также по очистке воды и воздуха. Но на этом компания не остановилась.

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«За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья. Из них 260 тонн — бумага и картон», — заявил он.

Глава департамента добавил, что речь также идет о тоннах металла, деревянных паллетах и пленке из поливинилхлорида.

К своим экологическим инициативам завод также привлек жителей села Красная Пахра, где начали работать пункты по сбору ненужной одежды.

Все вещи в хорошем состоянии благотворительный фонд «Второе дыхание» передает малоимущим, а остальное отправляет в переработку. Кроме заботы об экологии, такие акции создали новые рабочие вещи по перевозке или сортировке вещей.

Также завод «Сервье» шесть лет помогает проекту «Добрые крышечки». В ходе организованной фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» акции все желающие могут сдать пластиковые крышки от бутылок. Их передадут в переработку, а на полученные средства фонд покупает реабилитационную технику для детей с особенностями развития.