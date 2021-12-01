Фандоматы в Белгороде приняли более 16 тысяч единиц тары за первый месяц

Фандоматы в Белгороде приняли 16 524 пластиковых бутылок и алюминиевых банок за месяц, столько времени как действует пилотный проект в регионе. Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, число пользователей фандоматов также растет. За сдачу вторсырья граждане могут получить бонусы, добавили в Российском экологическом операторе (РЭО).

«В 2021 году мы запустили пилотный проект по созданию сети фандоматов, такое поручение дал президент РФ. В 10 регионах появится 10 тысяч фандоматов, первым регионом стала Белгородская область. Такая мера поддержки направлена на развитие отрасли обращения с ТКО, популяризацию раздельного сбора. А главная цель проекта — сформировать новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла. Все это в том числе позволит достичь показателей Федерального проекта на 2030 год — 100% сортировки отходов и снижение захоронения на полигонах в два раза», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

По данным пресс-службы белгородского правительства, с 15 по 21 ноября жители Белгорода сдали в фандоматы 3678 пластиковой и алюминиевой тары. За все время тестового режима, который длится месяц, — 16 524 единицы вторсырья.

На прошлой неделе увеличилось число пользователей фандоматов, прибавилось еще 260 человек. Всего авторизацию в вендинговых автоматах прошли 938 белгородцев. Всем начисляют бонусы, их сумма достигла 155 290. А один из белгородцев уже собрал месячную плату за вывоз мусора — 88 рублей.

Всего в Белгороде было запущено 10 фандоматов. Планируется, что всего их в регионе будет 600. Бонусы можно будет обменять на скидки в магазинах и при оплате услуг ЖКХ.