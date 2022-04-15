Фандоматы установили в магазинах «Пятерочка» в Белебее

Торговая сеть «Пятерочка» установила в городе Белебей Республики Башкортостан пять фандоматов для приема пластиковой и алюминиевой тары. Проект реализуется совместно с региональным оператором ООО «Экология Т» и российским производителем и оператором фандоматов Ecoplatform. По словам советника гендиректора Российского экологического оператора Михаила Панченко, такие проекты являются активной частью развития экономики замкнутого цикла.

«Возвращение вторичных ресурсов в производственный процесс, развитие экономики замкнутого цикла особенно важно в период мобилизации внутренних ресурсов экономики. Поэтому инфраструктура раздельного накопления отходов как часть процессов ЭЗЦ будет активно развиваться в ближайшее время. Растет интерес у граждан к раздельному накоплению через фандоматы, что подтверждается статистикой собираемости. Также расширяется присутствие фандоматов в регионах, как в рамках государственных программ, так и за счет самостоятельной установки эко-ответственными компаниями», — отметил Панченко.

Установленные автоматы — модели Fandobox Pro — оснащены системой аналитики и учета наполняемости автомата. Фандоматы принимают все виды пластиковых бутылок объемом от 0,2 до 2 литров, а также алюминиевые банки от напитков любых торговых марок. Автомат не принимает бутылки из-под растительных масел, аэрозоля, стеклянную тару и консервные банки. За счет встроенного механизма пресса фандомат может принимать до 1000 пластиковых бутылок или алюминиевых банок. Все это делает техническое обслуживание более удобным и экономичным.

«Первые фандоматы в макрорегионе „Южный Урал“ мы установили весной прошлого года в Челябинске. В результате нам удалось собрать и передать в переработку более 40 тысяч пластиковых бутылок. Сейчас мы даем возможность также жителям Белебея сформировать устойчивую „зеленую“ привычку вести раздельный сбор отходов и сдавать вторсырье для дальнейшей переработки. Чтобы как можно меньше мусора отправлялось на полигоны, стимулируя экономику замкнутого цикла», — комментирует руководитель маркетинга макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятерочка» Светлана Конева.

«Чтобы сдать емкость, ее следует очистить от остатков жидкости, а штрихкод на этикетке должен быть без повреждений. Самостоятельно сминать тару не требуется. Все упаковки рекомендуется сдавать с крышкой для того, чтобы все части тары были переработаны. Для сдачи необходимо поместить банку или бутылку в приемное окно. Далее фандомат определит вид тары путем считывания штрихкода с этикетки. Затем вторсырье после прессования попадет во внутренний контейнер, после чего вся тара, собранная в контейнер фандомата, гарантированно отправится на переработку, минуя мусорный бак. Уже переработанная тара будет использоваться в производстве упаковки, строительных материалов и спецодежды», — объяснил принцип работы фандомата Гусаков Иван, генеральный директор компании Ecoplatform.

Аппарат также позволяет настроить стимулирующую механику с вознаграждением.

«В январе этого года нами был подписан договор с первым российским производителем и оператором фандоматов ООО „Инновационная экологическая платформа“ (Ecoplatform) на изготовление 5 фандоматов с функцией обмена ПЭТ-бутылок и банок из алюминия за вознаграждение. Мы планируем в дальнейшем реализовать эту систему в наших фандоматах совместно с программой лояльности торговой сети „Пятерочка“», — рассказал директор ООО «Экология Т» Ильнур Шакиров.

Фандоматы установлены в магазинах «Пятерочка» города Белебей по следующим адресам:

— ул. Советская, 17;

— ул. им. М. Г. Амирова, 11;

— ул. В. Н. Травницкого, 8;

— ул. Морозова, 7;

— ул. Красная, 112А.