Фандоматы рекордной емкости установили в Подмосковье

Компания Ecoplatform начала устанавливать фандоматы, рассчитанные на 10 тысяч единиц тары, или 300 килограммов вторсырья, в жилых кварталах группы «Самолет» в Подмосковье. Такой тип фандоматов для своего пилотного проекта рассмотрит Российский экологический оператор (РЭО).

«РЭО рассматривает новые форматы для пилотного проекта по установке фандоматов в российских регионах. Представленные компанией Ecoplatform 10-футовые контейнеры были установлены в ответ на запрос жителей, занимающихся раздельным сбором отходов. Это доказывает, что все больше россиян переходит на осознанную модель поведения», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Десятки тысяч жителей комплексов группы «Самолет» смогут обменять пластиковые бутылки и алюминиевые банки на скидки и бонусы в новых фандоматах. Внутреннее пространство автоматов объемом 16 кубометров вмещает 10 тысяч единиц тары, или 300 килограммов вторичного сырья.

«С целью достижения показателей федерального проекта комплексной системы обращения с твердо-коммунальными отходами национального проекта „Экология“, ППК РЭО реализует системный проектный подход в вопросах раздельного сбора отходов и учитывает различные инновационные форматы типовых решений. Фандоматы на базе 10-футового контейнера эффективны для сбора вторичных материальных ресурсов в том числе в современных жилищных комплексах», — добавил советник гендиректора ППК РЭО Михаил Панченко.

Такие фандоматы начали устанавливать весной в рамках пилота Ecoplatform и «Самолета». Они уже есть в жилых комплексах «Остафьево», «Томилино Парк», «Химоки», квартал «Спутник», «Пригород Лесное» и «Люберцы». В последних двух было собрано более 55 тысяч единиц тары, там планируется установить еще по одному фандомату. Всего в ЖК «Самолета» жители отправили в автоматы более 170 тысяч бутылок и банок.

В рамках пилота будет установлено 10 фандоматов, рассматривается также установка в ЖК «Квартал „Некрасовка“» и «Живи в Рыбацком» (Санкт-Петербург).

Ecoplatform занимается производством фандоматов и является одним из участником пилотного проекта РЭО, в рамках которого в 10 регионах России будет запущена сеть с 10 тысячами фандоматов. Установленные в 14 регионах РФ и четырех странах фандоматы Ecoplatform уже собрали более семи миллионов единиц тары, которые были отправлены на переработку.