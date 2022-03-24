Фандоматы приняли 100 тысяч бутылок в Белгороде

Жители Белгорода и области сдали в фандоматы 100 000 единиц тары за полгода. Пилотный проект по установке по развитию сети вендинговых аппаратов по приему пластиковой и алюминиевой тары в регионе был запущен совместно с ППК «Российский экологический оператор» в октябре 2021 года. Как сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, всего было собрано 3242 килограмма вторсырья, из которого произведут новые товары.

«Подводим промежуточные итоги пилотного проекта по установке фандоматов в российских регионах. Первым субъектов РФ стала Белгородская область, за полгода жители отправили в фандоматы 100 тысяч единиц тары, что составило 3242 килограмма вторсырья. Из него создадут новые товары, например, пластиковые трубы, одежду, новые бутылки и так далее. В регионе было установлено 10 фандоматов, а всего по России планируется поставить 10 тысяч фандоматов. Важно стимулировать население для раздельного сбора отходов, что является неотъемлемой частью построения экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

10 фандоматов установили полгода назад в октябре 2021 года в Белгороде и в Белгородском районе. Этот пилотный проект региональный оператор ООО «ЦЭБ» реализовывает совместно с ППК РЭО и ПАО «Сбербанк».

За сданную тару начисляются ЭкоБонусы — бонусы, которые можно обменять на скидку за оплату услуги «обращение с ТКО», баллы в магазинах «ВкусВилл» и интернет-магазине бытовой химии «SYNERGETIC».

«В текущей экономической ситуации возрастает значимость вовлечения в производственные процессы вторичных ресурсов. Проекты по внедрению раздельного сбора отходов в регионах РФ, в том числе с использованием фандоматов для возврата в хозяйственный оборот полезных фракций действенный элемент экономики замкнутого цикла и шаг в сторону депозитной системы. Сегодняшний результат в Белгороде показывает активный интерес жителей к новым форматам сбора и использования тары, а также экологическому поведению в целом», — отметил советник генерального директора ППК РЭО Михаил Панченко.

На мероприятии присутствовали самые активные пользователи фандоматов: пять белгородцев, которые сдали за полгода более тысячи единиц тары. Всего за полгода на сайте еcoplatform.ru зарегистрировались 2026 уникальных пользователей для получения бонусов за сдачу тары.

«Наша задача создать все условия для раздельного сбора отходов в городской среде. Пока денежное вознаграждение за сданное вторсырье затруднительно в России из-за несовершенства законодательства, совместно с нашими партнерами стараемся находить альтернативные варианты мотивации, и как показывает опыт, наши пользователи положительно оценивают такую механику», — заявил генеральный директор российской компании производителя и оператора фандоматов Ecoplatform Иван Гусаков.