Экология 02 марта 2023, 12:58 Фандоматы по приему вторсырья установили в Совете Федерации

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Участники проекта смогут получать баллы на еду и транспорт

При поддержке Российского экологического оператора три фандомата компании установили в комплексе зданий Совета Федераций. Еженедельно они смогут принимать на утилизацию 400 алюминиевых банок и 450 пластиковых бутылок. В Российском экологическом операторе, который выступил в качестве посредника между производителем и ведомством, а также организатором установки новых автоматов, положительно оценили расширение сети фандоматов «РТ-Инвест».

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«До 2030 года в России предполагается полный переход на раздельный сбор вторресурсов. Уже сейчас общество интересуется проблемами экологии, мы это видим по активным дискуссиям, которые проходят в том числе на площадках парламентариев. В Совете Федерации установлены фандоматы, которые смогут принимать на утилизацию более 800 банок и бутылок в неделю. РЭО активно участвовал в подготовке к установке, выступил как посредник между производителем и ведомствами. Из них будут производиться новые, более экологичные товары. Важно заниматься развитием отрасли обращения с отходами и инфраструктуры раздельного накопления. Чем больше будет возможностей и удобных способов для граждан направлять отходы на переработку, тем более активно они будут перенимать новые экопривычки и будут в целом включены в формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фандоматы, установленные в Совфеде, подключены к системе лояльности «РТ-Инвест». Сдавая тару, участники будут получать баллы, которые можно потратить на продукты питания, аренду автомобилей, электронные книги и т. д.

«Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая утилизация в новые товары — один из главных принципов устойчивого развития. Московский регион — лидер по внедрению самых технологичных проектов по обращению с отходами. И запуск сегодня фандоматов в Совете Федерации, позволит продемонстрировать работу самой эффективной системы раздельного сбора для представителей других регионов. Сегодня фандоматы „РТ-Инвест“ работают в 45 городах России. И это только начало большой программы, которая позволит увеличить процент возврата чистого вторичного ресурса в хозяйственный оборот и переработку», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

На данный момент компанией «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех) установлено 567 фандоматов в 38 городских округах Подмосковья. Более половины аппаратов установлены в учебных заведениях. Они так же стоят в парках, спортивных комплексах и многих общественных зонах.

Собираемые вторичные ресурсы являются чистейшим сырьем и направляются на производство новых товаров: например, тары под напитки, пластиковой посуды или строительных материалов.

За последние 12 месяцев участники программы лояльности получили 12 млн баллов. Большинство из них пользователи потратили на покупку продуктов, различные услуги и аренду каршеринга. Партнерами «РТ-Инвест» в программе лояльности являются сервис UDS, продуктовая сеть «ВкусВилл», каршеринг BelkaCar, библиотека электронных книг «ЛитРес», сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца».

Фандоматы — собственная разработка компании «РТ-Инвест». Производство аппаратов находится в городе Климовск. При этом уровень локализации достигает 80 процентов. Фандоматы предназначены не только для работы в Подмосковье. Заказы на них поступают из разных регионов страны.

Крупнейший региональный оператор «РТ-Инвест» первый в стране реализует комплексную систему обращения с отходами, миссия которой — нулевое захоронение. Внедрение раздельного сбора, запуск промышленной сортировки и компостирования, строительство собственных перерабатывающих мощностей и заводов энергоутилизации отходов — у всей цепи единая цель — превращение отходов в новые ресурсы.