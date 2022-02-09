Фандоматы начнут производить на заводе с продукцией для «оборонки»

Прототип фандоматов разработали на предприятии холдинга «РИФ», выпускающего продукцию для оборонно-промышленного комплекса, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, чья компания занималась подбором российских производителей. Освоить производство фандоматов, обеспечивающих раздельный сбор бытовых отходов, корпорация «РИФ» планирует в рамках увеличения доли гражданской продукции в общем объеме продаж.

«В прошлом году РЭО запустил пилотный проект по установке 10 000 фандоматов российского производства в регионах РФ в рамках реализации целей нацпроекта «Экология». ППК взаимодействует с российскими производителями, ищет среди них тех, кто займется созданием фандоматов, заказывает независимый аудит. Что касается холдинга «РИФ», то он считается активным сторонником бережного отношения к природе, который участвует в различных экологических программах. В рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции это крупное высокотехнологичное предприятие создало прототип фандоматов. Планируется, что первые образцы фандоматов будут поставлены на рынок в конце 2022 года», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По информации генерального директора ОАО «Корпорация НПО «РИФ» Александра Иванова, в одном из конструкторских отделов предприятия разработано несколько прототипов полуавтоматов для сбора пластиковой упаковки, стеклянных бутылок и алюминиевых банок. Компания стала одним из четырех российских производителей, отобранных РЭО для пилотного проекта по установке фандоматов в субъектах РФ. Второй этап технологического аудита для российских производителей предположительно пройдет весной-летом 2022.

«На сегодняшний день мы оцениваем потенциал рынка фандоматов на территории Российской Федерации более 200 тысяч единиц. Чтобы обеспечить такой объем качественными машинами российского производства произведен технологический аудит, по итогам которого отобраны четыре основных производителя. Интерес военных и других предприятий к производству и установке фандоматов отражает общую заинтересованность рынка в продвижении повестки устойчивого развития, возврата полезных фракций в хозяйственный оборот, рациональному производству и потреблению. И не только в качестве реализации имиджевой политики, но и как перспективного направления бизнеса», — отметил советник генерального директора РЭО Михаил Панченко.

Холдинг «РИФ» состоит из нескольких компаний, специализирующихся на производстве высокотехнологичной продукции. «РИФ» выпускает электродвигатели, регулируемые электропривода, сухие трансформаторы, полупроводниковые приборы, электронные модули, термоэлектрические кондиционеры и многое другое. Значительный объем в структуре производства компаний занимает доля НИР и НИОКР. Заказчиками продукции и работ АО «РИФ» являются РЖД, СИМЕНС, АМАЗОН, предприятия ОПК.