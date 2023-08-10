Экология 10 августа 2023, 17:06 Фандоматы для сбора банок и бутылок установят во ВШЭ в Санкт-Петербурге РЭО

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Российский экологический оператор и компания Ecoplatform установят в НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге фандоматы для сбора пластика и алюминия. Университет стал первым участником программы по бесплатной установке фандоматов в вузах по всей стране от «Зеленой лиги» РЭО.

«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. Инициативные студенты могут проявить себя и получить раннюю профориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами, узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и средне специальных учебных заведениях стала возможной благодаря этой программе. При поддержке РЭО первые 5 фандоматов будут установлены компанией Ecoplatform в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов планируется установить в вузах по всей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Студенты и сотрудники вузов и колледжей по всей стране смогут регулярно сдавать самые распространенные виды вторичного сырья — пластиковую и алюминиевую тару — и при этом получать за это бонусы в приложении. Баллы обмениваются на скидки и специальные предложения множества партнеров — от магазинов и ресторанов до диджитал-сервисов.

«Установка фандоматов в вузах позволит не только развить экопривычки у студентов и работников вузов, но и снизить затраты учебных заведений на вывоз отходов, ведь многое отправится на переработку. За сдачу тары полагается поощрение в виде бонусов, но главное, что так будет снижено количество отходов, попадающих на полигоны. Работа проводится в рамках проекта „Зеленая лига“, который объединяет студентов, стремящихся приобрести новые знания и компетенции в построении сообщества, получить опыт эковолонтерства и экологизировать кампус своего учебного заведения», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

«Присутствие наших фандоматов в ВУЗах — возможность донести до молодежи важность сохранения экологии и переработки вторсырья. Студенты — будущее страны, поэтому установка фандоматов в университетах — это наш вклад в экологичное и чистое будущее» — говорит Иван Гусаков, генеральный директор Ecoplatform.

В рамках программы «Зеленый Кампус» компания Ecoplatform бесплатно устанавливает фандоматы на территории учебных заведений по всей России. Заявку на участие в программе могут подать как студенты, так и преподавательский состав любого высшего учебного заведения, отправив запрос на почту info@eco-delai.ru.