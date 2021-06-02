Фандоматы для приема вторсырья появятся в России до начала 2022 года. Они принесут бонусы и скидки

В России появятся фандоматы для приема использованной пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары в обмен на бонусы. До следующего года планируется установить около 10 тысяч автоматизированных пунктов сбора вторсырья в десяти регионах.

Фандоматы установят в местах высокой пропускной способности: торговые центры, магазины, парковки около ТЦ, любые ТПУ, на контейнерных площадках во дворах. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году они появятся в Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях, а в 2022 году — в еще семи субъектах РФ.

«Мы планируем установить до 10 тысяч фандоматов в пилотных регионах. <…> Их преимущество — мы собираем наиболее чистую фракцию — это наиболее удобный способ для переработки. Чем чище фракция, там выше возможности переработки. Автоматы могут в качестве обратной связи предоставлять несколько видов компенсации», — добавил Денис Буцаев.

При утилизации через фандоматы россияне смогут получить различные бонусы: скидки в магазинах, снижение платы за вывоз мусора. Также предусмотрено денежное вознаграждение, но пока есть трудности с введением такого вида поощрения.

«Предусмотрена возможность выдачи средств, но это затруднено операциями, связанными с НДФЛ. Эта проблема представляет техническую идентификацию лица, сдающего тару. Мы рассчитываем, что правительство поддержит отмену НДФЛ за эту операцию», — сказал он.

Фандоматы планируется ставить и на крупных мероприятиях. По словам Буцаева, они мобильные и их установка занимает чуть больше часа.

На реализацию проекта потребует шесть миллиардов рублей. Финансирование будет складываться из лизинга, субсидий региона, Минприроды РФ, РЭО и вклада инвесторов. Фандоматы окупятся через шесть лет.

Тестирование системы происходит на ПМЭФ. Все деньги, которые можно будет конвертировать с собранной во время форума тары, направят в фонд Константина Хабенского.