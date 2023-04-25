Экология 25 апреля 2023, 09:14 Фандомат по приему вторсырья установили в Госдуме при поддержке РЭО

Читать 360tv в

Ежедневно он может принимать на утилизацию до 450 алюминиевых банок и 500 пластиковых бутылок. Это более 20 килограммов чистого сырья, из которого можно произвести новые алюминиевые банки, уличные скамейки и даже одежду.

При поддержке Российского экологического оператора компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) установила фандомат в Госдуме.

Реклама

«Еще один фандомат установлен компанией „РТ-Инвест“ при поддержке Российского экологического оператора. На территории Госдумы появился фандомат, который сможет принимать на утилизацию до 1000 алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Все собранное вторсырье будет направлено на переработку. Создание сети фандоматов частными организациями по всей стране — один из существенных признаков развития экономики замкнутого цикла в России, когда в отходы возвращаются в оборот и при создании новой продукции используется вторсырье», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Ссылка на фото: https://disk.yandex.com/d/Bp6FaXndmntlPQ

Фандомат, установленный в Госдуме, подключен к системе лояльности «РТ-Инвест». Сдавая тару, пользователи будут получать баллы, которые можно потратить на продукты питания, аренду автомобилей, электронные книги и т. д.

«Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая утилизация в новые товары — один из главных принципов устойчивого развития. Запуск сегодня фандомата в Государственной Думе, позволит продемонстрировать работу самой эффективной системы раздельного сбора для представителей других регионов. Сегодня фандоматы „РТ-Инвест“ работают в 50 городах России. И это только начало большой программы, которая позволит увеличить процент возврата чистого вторичного ресурса в хозяйственный оборот и переработку», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Ранее в марте этого года «РТ-Инвест» также совместно с РЭО установили фандоматы в Совете Федерации. Всего на данный момент компанией «РТ-Инвест» установлено 567 фандоматов в 38 городских округах Подмосковья. Более половины аппаратов установлены в учебных заведениях. Они также стоят в парках, спортивных комплексах и многих общественных зонах.

Собираемые вторичные ресурсы являются чистейшим сырьем и направляются на производство новых товаров: например, тары под напитки, пластиковой посуды или строительных материалов.

За последние 12 месяцев участники программы лояльности получили 12 млн баллов. Большинство из них пользователи потратили на покупку продуктов, различные услуги и аренду каршеринга. Партнерами «РТ-Инвест» в программе лояльности являются сервис UDS, продуктовая сеть «ВкусВилл», каршеринг BelkaCar, библиотека электронных книг «ЛитРес», сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца».

Фандоматы — собственная разработка компании «РТ-Инвест». Производство аппаратов находится в городе Климовск. При этом уровень локализации достигает 80%. Фандоматы предназначены не только для работы в Подмосковье. Заказы на них поступают из разных регионов страны.