Фанаты Гарри Поттера захламили пляж в Уэльсе носками на «могиле» Добби | 360°

Экология 03 ноября 2022, 23:44 Фанаты Гарри Поттера захламили пляж в Уэльсе носками на «могиле» Добби Британские экологи забили тревогу из-за носков на «могиле» Добби в Уэльсе РИА "Новости"

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Фанаты историй английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере создали импровизированный мемориал домовому эльфу Добби на пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе, где проводились съемки одной из частей романов «Даров смерти». Они установили там крест и стали приносить туда носки и камни, из-за чего экологии забили тревогу, сообщил портал Variety.

Согласно фильмам поттерианы носки символизируют освобождение Добби от злого хозяина. Поэтому поклонники магической истории захламили ими часть пляжа. Местные власти и экологи стали беспокоиться за сохранность дикой природы. Они посчитали, что большое скопление лишних предметов может навредить экосистеме.

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После проведения расследования экологи разрешили поклонникам оставить мемориал на пляже при одном условии. Они призвали перестать оставлять носки, камни и другие посторонние предметы на «могиле».

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Фанаты историй о Гарри Поттере негативно отреагировали на такую просьбу. Однако ради сохранности мемориала они пошли на уступки.

В октябре в возрасте 72 лет умер шотландский актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.