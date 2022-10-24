Факт изменения глобального климата подтвердили в Росгидромете | 360°

Экология 24 октября 2022, 18:20 Факт изменения глобального климата подтвердили в Росгидромете

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Руководитель Климатического центра Росгидромета, директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов заметил, что антропогенный фактор играет первостепенную роль в климатических изменениях, которые сегодня происходят в мире. Об этом написала «Парламентская газета».

«Факт изменения глобального климата не вызывает сомнений. Уже давно доказано, что наблюдаемый разогрев атмосферы, океана и суши связан в основном с хозяйственной деятельностью человека», — напомнил Катцов.

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Он обратил внимание на то, что российская территория теплеет в два раза быстрее, чем остальная планета в целом — начиная с середины 70-х годов на полградуса Цельсия за каждые 10 лет.

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Специалист связал это с двумя обстоятельствами. Из-за различий в теплоемкости суша нагревается быстрее воды, а Арктика, в которой находится значительная часть территории РФ, теплеет быстрее за счет полярного усиления глобального потепления.