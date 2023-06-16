Экология 16 июня 2023, 11:44 Фабрику по подготовке стеклобоя на 200 тысяч т построят в Новосибирской области

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РЭО и Сибстекло договорились о совместных проектах в сфере утилизации стекла

Стеклообогатительная фабрика (СОФ) на 200 тысяч тонн планируется к строительству в Сибирском федеральном округе компанией «Сибстекло» (РАТМ Холдинг). Соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в рамках инвестпроектов, направленных на создание объектов по утилизации отходов производства и потребления, вторичных ресурсов, выпуска продукции из вторсырья в экопромышленном парке на территории Новосибирской области, подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Соглашение, которое мы подписали с Антоном Павловичем, гарантирует развитие сферы утилизации стекла и производства продукции из стеклобоя. В экопромышленных парке (ЭПП) в Сибирском федеральном округе предлагается создать стеклообогатительную фабрику мощностью 200 тысяч тонн. Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя закроет дополнительно около 50% потребности в переработке отходов стекла в СФО. Совместно с „Сибстеклом“, являющемся потенциальным резидентом парка, мы подготовим дорожную карту по всем мероприятиям в рамках реализации проекта. В дальнейшем опыт создания СОФ планируется тиражировать на остальные регионы и федеральные округа», — сообщил Денис Буцаев.

Суммарная стоимость одного СОФ мощностью 200 тысяч тонн в год составляет 340 млн рублей. Для пилотного проекта с производителями оборудования проработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и перевода данных производственных мощностей в любой региональный ЭПП при вводе в эксплуатацию на его территории перерабатывающего завода.

Таким образом, при плановом финансировании первый этап возможно реализовать в течение года (срок 2 квартал 2024 года), параллельно проводя работу по масштабированию проекта на территории как сибирских регионов, так и других федеральных округов.

Компания «Сибстекло», один из лидеров рынка стеклотары России, крупнейший утилизатор отходов стекла за Уралом, предлагает развивать проекты рационального природопользования при поддержке РЭО, что позволит выйти на более высокие показатели по утилизации отходов стекла. Стратегическая задачей компания видит максимальное увеличение объема использования перерабатываемого стекла путем повышения доли стеклобоя в новых стеклоизделиях, что в рамках грядущих изменений в части расширенной ответственности производителя (РОП) позволит компании повысить эффективность.

«Все инициативы „Сибстекла“, имеющие экологическую направленность, не отделены от основного бизнеса и, в том числе, повышают коммерческую эффективность предприятия. Реализация „зеленой“ повестки связана с отраслевой спецификой и обусловлена внутренней необходимостью, то есть, не является дополнительной статьей расходов для якобы роста показателей ради строчки в рейтингах европейских агентств. Мы подтверждаем намерения инвестировать в развитие утилизационных мощностей, придерживаясь апробированных алгоритмов, обеспечивающих устойчивую положительную динамику вовлечения отходов в новые технологические циклы», — отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

На встрече также обсуждалась возможность предоставления со стороны РЭО мер поддержки по увеличению производственных мощностей (модернизация печи) компании «Сибстекло» для увеличения использования подготовленного стеклобоя в процессе производства готовой продукции до 200 тысяч тонн в год.