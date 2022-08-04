Ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн отходов старой техники

Только 5% перерабатывается

Всего 5% отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) перерабатывается в России. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники, сообщили в Российском экологическом операторе.

«В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, из них перерабатывается лишь 5%, остальное захоранивается и наносит непоправимый вред окружающей среде. Проблема электронных и электротехнических отходов заключается в том, что после вывода из эксплуатации такая продукция превращается в отходы, которые содержат токсичные вещества. Это свинец, кадмий, ртуть, озоноразрушающие вещества, стойкие органические соединения. Все эти вещества несут существенную угрозу для экологии, жизни и здоровья людей. Работа РЭО направлена на стимулирование глубокой переработки отходов ОЭЭО, формирование требований к процессам утилизации отходов электротехники, а также подготовку реестра ответственных утилизаторов, которые занимаются фактической материальной утилизацией, а не занимаются простой разборкой техники», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Проблема утилизации ОЭЭО носит глобальный характер. По оценке Университета ООН (ЮНЕП, Программа ООН по окружающей среде), по состоянию на 2010 год общемировое образование ОЭЭО оценивалось примерно в 40 миллионов тонн в год. Сейчас количество электронных отходов только по Южной Африке и Китаю выросло

на 200−400% от этого уровня, в Индии — на 500%.

Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%), климатическое и холодильное оборудование (22%). IT-оборудование и офисная техника занимают 9%, в них содержатся бромированные антипирены, которые при возгорании образуют опасные канцерогены, а некоторые являются доказанными разрушителями эндокринной системы. Еще 2% — это ртутьсодержащие источники света.

В настоящее время рынок утилизации отходов электротехнического и электронного оборудования характеризуется значительным количеством недобросовестных утилизаторов, что приводит за счет недостаточной глубины переработки к увеличению объема захораниваемых токсичных отходов и росту незаконных свалок. Также отсутствует система централизованного сбора списанной электронной техники крупными отходообразователями.

Широко распространена неполная «отверточная» разборка оборудования, когда извлекаются только наиболее ценные компоненты (металл, печатная плата). Также существует недостаточное правовое регулирование обращения с ОЭЭО, а именно отсутствуют жесткие требования к процессу утилизации.

Как следствие увеличиваются объемы захоронения ОЭЭО, содержащих опасные элементы: тяжелые металлы (свинец, кадмий и ртуть), стойкие органические соединения, озоноразрушающие вещества. Поэтому в ходе предварительной обработки из ОЭЭО необходимо изымать компоненты и материалы, содержащие опасные вещества.

Еще одна проблема — это потеря ценных вторичных ресурсов: благородные, цветные и редкоземельные металлы, вторичные пластики, включая ABS (акрилонитрил бутадиен стирол), PS (полистирол) и PP (полипропилен). В ходе процесса утилизации за счет применения технологий дробления/измельчения, сепарации, пирометаллургии получаются следующие товары: пластики (ABS-пластик, полистирол, полипропилен), товарные металлы (лом черных металлов, нержавеющей стали, алюминия, медный лом), ценные металлы (платиновые и палладиевые соли, золото в чушках и гранулах, серебро в чушках и гранулах, медный катод класса А).

«Работа РЭО направлена на достижение национальной цели по сокращению полигонного захоронения к 2030 году в два раза, в связи с чем необходима работа в разных направлениях, по разным видам отходов. Важно организовывать централизованный сбор ОЭЭО и стимулировать их глубокую утилизацию, одновременно формируя четкие и понятные требования к обращению с ОЭЭО.

Основная цель — внедрить качественное и эффективное регулирование обращения с ОЭЭО на законодательном уровне, предусмотрев применение процессов утилизации с использованием наилучших доступных технологий, регламентированных информационно-технологическим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 15−2021″, — сказал директор по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Игорь Забралов.