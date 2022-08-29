Ежегодно россияне выбрасывают 28 млн кг алюминиевых банок

Из 700 банок можно сделать велосипед, уточнили в РЭО

Более 80% отходов алюминиевой тары перерабатывается в России после обработки твердых коммунальных отходов и тех, что образовались от использования товаров. Всего в стране образуется 28400 тонн отходов алюминиевой тары, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Эта отрасль переработки является одной из самых развитых в стране. Алюминиевые банки являются дорогим вторсырьем. После того, как твердые коммунальные отходы и отходы от использования товаров проходят обработку, из них извлекаются полезные фракции. В том числе это металлолом, алюминий, жесть. Алюминиевые и жестяные банки поступают на переработку на металлургические заводы. Из всего объема ТКО и ОИТ, которые проходят обработку в России, перерабатывается более 80% алюминиевой тары. Алюминий можно перерабатывать бесконечное множество раз. К примеру, самолет А320 состоит из алюминия примерно на 70%, это 30 тонн, или 2 миллиона алюминиевых банок. Если взять пример попроще, то на изготовление велосипеда понадобится всего 700 банок», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Граждане могут сдавать алюминиевые банки в контейнеры для вторсырья, установленные около жилых домов, баки для раздельного сбора отходов в общественных местах. Кроме того, в российских городах начали устанавливать фандоматы, которые принимают пластиковую и алюминиевую тару в обмен на скидки и бонусы. Пилотный проект по установке 10000 фандоматов Российский экологический оператор запустил в 2021 году.

«Согласно статистической информации, в 2021 году в стране образовалось порядка 28000 тонн отходов алюминиевой тары. Из них переработано около 23000 тонн. Это отходы алюминиевых банок, извлеченные при обработке ТКО в коммунальном секторе и отдельно собранные в качестве вторичных ресурсов», — добавил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.