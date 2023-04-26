Экология 26 апреля 2023, 06:24 Евросоюз свернет две льготы на вредные выбросы Совет Евросоюза сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы Unsplash

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В Европе решили ускорить реализацию плана Fit for 55 in 2030 по борьбе с парниковым эффектом. Совет Евросоюза принял несколько законов, в том числе постановил ограничить продажу сертификатов на неэкологичный импорт и сократить квоты для предприятий на вредные выбросы, сообщил «Коммерсант».

Программа предписала к 2030 году сократить на 55% по сравнению с показателями 1990 года объем выбросов парниковых газов. Европейские власти решили ускорить зеленый переход в том числе из-за энергетического кризиса 2022 года и намерены максимально отказаться от углеродов.

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Совет Евросоюза одобрил реформу, которой отменил собственным предприятиям льготы на выбросы диоксида углерода по системе ETS. Программа позволяла производствам в некоторых отраслях экономики получать разрешение на выбросы. Она не мотивировала их к инвестициям в зеленые технологии, поэтому чиновники решили поэтапно сократить объем льгот — на 4,3% с 2024 по 2027 годы и на 4,4% до 2030 года. Постепенно откажутся и от бесплатных квот для наиболее уязвимых отраслей — тех, чьи затраты на электроэнергию выше, чем у остальных. К 2026 году их сократят на 2,5%, а к 2034 году полностью откажутся.

Кроме того, власти решили скорректировать работу механизма CBAM для импортеров в Евросоюз стали, цемента, алюминия, водородов, удобрений и электричества. С 2026 по 2034 последовательно сократят продажу сертификатов на выбросы диоксида углерода, а потом совсем от них отказаться. Так в Европе решили добиться поставок только такой продукции, которую произвели с использованием чистых технологий.