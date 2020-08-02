Европейскую часть России ждет 30-градусная жара
На следующей неделе в европейской части России воздух прогреется до 30 градусов, вернется «настоящее лето», рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Москве до конца недели будет 25-30 градусов.
Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы.Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра
По словам Вильфанда, жара наступит почти на всей европейской территории страны. Лишь в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья прогнозируется на 1-2 градуса ниже нормы, «но это все равно замечательная погода».
В Москве с понедельника, 3 августа, будет солнечно и менее дождливо. В среду температура устремится к 30-градусной отметке, а в четверг преодолеет ее.
По словам метеоролога, 25–30 градусов ожидается в столице до конца рабочей недели. «Жизнь налаживается!» — отметил он.