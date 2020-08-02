Европейскую часть России ждет 30-градусная жара

Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг — уже на 3 градуса выше нормы. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

По словам Вильфанда, жара наступит почти на всей европейской территории страны. Лишь в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья прогнозируется на 1-2 градуса ниже нормы, «но это все равно замечательная погода».

В Москве с понедельника, 3 августа, будет солнечно и менее дождливо. В среду температура устремится к 30-градусной отметке, а в четверг преодолеет ее.

По словам метеоролога, 25–30 градусов ожидается в столице до конца рабочей недели. «Жизнь налаживается!» — отметил он.