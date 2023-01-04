Экология 04 января 2023, 13:00 Европейскую часть России накроет аномальный холод Синоптик Вильфанд сообщил о похолодании в европейской части РФ с 6 января РИА «Новости»

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Европейскую часть России с 6 января накроет мощный антициклон, который принесет с собой морозы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Обвал холодов будет по всей европейской части страны, не только в Москве. Температура ниже климатической нормы упадет на юге России, на Урале, других регионах Центрального федерального округа», — отметил он.

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Метеоролог уточнил, что с 6 января температура опустится ниже нормы на 6-8 градусов в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. В южной части страны похолодание начнется с 7–8 января.

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Самые сильные морозы, до -40 градусов, на Урале ожидают со среды, 4 января. Вильфанд напомнил, что Гидрометцентр предупреждал об аномально холодной погоде в Пермском крае и Свердловской области с 4 по 9 января.

«Похолодание связано с антициклоном, которые идет в Скандинавию из Арктики», — объяснил синоптик.

Ранее Вильфанд пообещал сильные морозы с 6 по 10 января в Москве. Температура опустится до -29 градусов, писал RT.