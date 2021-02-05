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    05 февраля 2021, 02:06

    Волна анормального холода накроет европейскую часть России

    Дарья Бунякова

    Аномально холодная погода ждет в выходные жителей европейской части России. Температура воздуха будет на восемь-девять градусов ниже нормы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    Волна анормального холода накроет европейскую часть России

    По словам синоптика, регионы накроет волна холода. Это значит, что падение температур составит семь и более градусов в течение длительного времени. В ночь на понедельник, 8 февраля. столбики термометров покажут от -20 до -25 градусов мороза. Днем будет от -12 до -18 градусов.

    «Может звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поеживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поеживаться. Температура будет ниже нормы на восемь-девять градусов. Это сильное похолодание, так называемая волна холода», — процитировал Вильфанда ТАСС.

    Температура на улице начнет падать уже 5 февраля. В ночь на 6 февраля будет -15…-20 градусов мороза, а днем ожидается от -10 до 15 градусов. Аномальных холод продержится до конца новой рабочей недели.

    «Похолодание будет во многих регионах. Понижение температуры затронет и Северо-Западный федеральный округ, и центр европейской России, и Черноземье, и юг», — заключил синоптик.

    Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к утру 5 февраля сугробы в Москве вырастут до 36 сантиметров.