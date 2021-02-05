Волна анормального холода накроет европейскую часть России

Аномально холодная погода ждет в выходные жителей европейской части России. Температура воздуха будет на восемь-девять градусов ниже нормы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, регионы накроет волна холода. Это значит, что падение температур составит семь и более градусов в течение длительного времени. В ночь на понедельник, 8 февраля. столбики термометров покажут от -20 до -25 градусов мороза. Днем будет от -12 до -18 градусов.

«Может звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поеживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поеживаться. Температура будет ниже нормы на восемь-девять градусов. Это сильное похолодание, так называемая волна холода», — процитировал Вильфанда ТАСС.

Температура на улице начнет падать уже 5 февраля. В ночь на 6 февраля будет -15…-20 градусов мороза, а днем ожидается от -10 до 15 градусов. Аномальных холод продержится до конца новой рабочей недели.

«Похолодание будет во многих регионах. Понижение температуры затронет и Северо-Западный федеральный округ, и центр европейской России, и Черноземье, и юг», — заключил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к утру 5 февраля сугробы в Москве вырастут до 36 сантиметров.