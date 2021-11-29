Аномальное тепло пообещали жителям европейской части России

Очень теплая погода ждет в начале новой рабочей недели жителей центра Европейской России. При этом в среду, 1 декабря, резко похолодает. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Необычное начало недели — очень теплое — будет в центре Европейской России. Температура на шесть-семь градусов выше нормы в понедельник. Это обусловлено выносом очень теплых воздушных масс с Атлантического океана и даже с севера Африки», — сообщил синоптик РИА «Новости».

Он добавил, что столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут от +3 до +5 градусов тепла. Местами воздух прогреется до +7 градусов. Ночью тоже будет довольно тепло, что Вильфанд назвал ненормальным для конца ноября.

«Максимальные значения прогнозируются ночью во вторник в полночь. Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 миллиметров ртутного столба», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Непогода ожидается 30 ноября, когда пройдут сильные осадки. Сначала будет идти дождь, который перейдет в мокрый снег, а затем просто в снег. В среду, 1 декабря, произойдет резкое похолодание. Температура на улице опустится до -3…-5 градусов.