Европейской части России предрекли дефицит пресной воды к 2035 году

Европейскую часть России уже к 2035 году неминуемо ждет катастрофический дефицит пресной воды. Это произойдет, если не внедрять инновационные технологии и не усилить защиту рек от загрязнения, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Ученый отметил, что пока в России достаточно пресной воды. Страна находится на втором месте по валовым запасам в мире после Бразилии. Но проблема в том, что европейская часть РФ получает только 20% водных запасов, хотя здесь сосредоточено 80% населения и предприятий, пояснил эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

«Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения», — рассказал Данилов-Данильян.

В зоне риска, по его словам, также находятся Крым, Калмыкия, Кубань, Ставрополье, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Оренбургская и Ростовская области. Эти регионы уже столкнулись с дефицитом воды.

Ученый пояснил, что на ситуацию пагубно влияют и человеческая деятельность, и глобальное потепление. В будущем, как уточнил он, дожди станут более сильными, но редкими, а это обернется засухами и наводнениями. Производство же будет сбрасывать все больше неочищенной воды в реки.

Решить проблему, по мнению эксперта, могли бы новые оросительные системы. Помимо этого, он указал на необходимость следить за потреблением воды и ужесточить контроль за работой предприятий.