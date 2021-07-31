Европе предсказали испепеляющую жару на следующей неделе

На следующей неделе ожидается, что температура воздуха в европейских странах достигнет рекордных значений в +50 градусов. Большую часть материка охватят потоки раскаленного воздуха из Северной Африки. Катастрофическую волну тепла в регион принесут пыльные и горячие ветры сирокко.

По данным Еxpress, первой натиску жары подвергнется Италия. Затем зона высокого давления распространится на юго-восток в сторону Греции, Болгарии и Турции. Синоптики ожидают, что в эти выходные температура поднимется до +40 градусов. К концу следующей недели — до +45-50 градусов.

Самая высокая температура в Европе была зафиксирована 10 июля 1977 года, когда ртуть достигла + 48 градусов в греческих Афинах.

Глава немецкого погодного канала The Weather Channel Ян Шенк, объяснил, что невероятно сильный сирокко придет из Северной Африки в Италию и дальше, вплоть до Румынии.

«В какой-то момент в Греции будет так же жарко, как и в Сахаре, а затем мы почувствуем сильную жару и увидим, что температура поднимется до +43-45. Возможно, в некоторых областях до +50», — сказал синоптик.

Ян Шенко добавил, что экстремальная жара повысит риск возникновения лесных пожаров.

«Хотя, казалось бы, куда уж больше. 2021 год уже отмечен лесными пожарами, у нас в 2,5 раза больше возгораний, чем в прошлом году», — посетовал метеоролог.

По его данным, температура воды в Средиземном море уже повысилась на 2,5-3 градуса. Поэтому осенью можно ожидать ураганные штормы, сильный ветер и дожди.

Лесные пожары в турецкой Анталье распространились на 42 района. Возгорания зафиксированы уже в 21 провинции.