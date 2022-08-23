Еврокомиссия назвала засуху в Европе худшей за последние 500 лет

Засуха, которая сейчас происходит в Европе, может являться самой серьезной за последние 500 лет. Окончательную оценку получится дать только в конце сезона, сообщило РИА «Новости».

«Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона», — рассказал представитель пресс-службы Еврокомиссии

По данным газеты «Известия», во Франции предупредили о снижении объемов вина из-за засухи в этом году. Менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети уточнила, что показатель изменится не сильно. Также она рассказала, что, кроме засухи, есть и другие факторы, которые повлияли на урожай винограда. Например, до жары были заморозки и град.

Пети заключила, что вина будет больше, чем в 2021 году, когда урожай также снизился из-за погодных условий, но меньше, чем в 2020 году.