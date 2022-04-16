«Это только цветочки». Москвичей предупредили о снегопаде утром в субботу

Сильный снегопад начнется в столице утром в субботу, 16 апреля. Об этом жителей и гостей Москвы предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в город пришел циклон «Квелла», из-за которого ночью на каждый квадратный метр московских улиц прольется ведро дождевой воды.

«И это только цветочки. Циклонический вихрь, смещаясь в широтном направлении на скорости 40 километров в час, с рассветом подставит нам тыл, куда ринутся аномально холодные массы воздуха. Утром дожди станут переходить в заряды мокрого снега», — сказал Тишковец РИА «Новости».

Он добавил, что днем ожидаются сильные снегопады. В городе появится неустойчивый снежный покров высотой до трех-пяти сантиметров. Всего на столицу обрушится до 36 миллиметров осадков.

«Это является абсолютным рекордом не только для предстоящих суток, но и для всего апреля», — заявил синоптик.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1965 году, когда выпало 30,4 миллиметра осадков. Днем в субботу столбики термометров будут показывать максимум +2 градуса тепла.