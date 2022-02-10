Декларацию устойчивого развития приняли в России

Экспертный совет по устойчивому развитию ППК РЭО одобрил Декларацию устойчивого развития, а также ESG-стандарт и Регламент экспертного заверения отчетов компаний в сфере обращения с отходами и вторичных ресурсов. Глава РЭО Денис Буцаев указал, что документы нужны не только для ESG-трансформации самой ППК, но и всей отрасли обращения с ТКО.

«РЭО разработал целый пакет документов — декларацию отрасли, стандарты, регламент заверения отчетности. Они являются составной частью Политики зеленого финансирования, которую будет утверждать Наблюдательный совет. Сегодня документы прошли процедуру экспертного обсуждения на Совете по устойчивому развитию ППК, и все замечания учтены. В разработке пакета документов принимала активное участие председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО Светлана Бик. Хочу подчеркнуть, что все предлагаемые решения по ESG-трансформации являются добровольными, но стопроцентно они будут полезным инструментом для всей отрасли. Наш приоритет — сделать отрасль соответствующей высоким стандартам ESG.

Одним из важнейших этапов в этом направлении станут облигации РЭО. Мы зарегистрировали в Банке России программу облигаций на 100 миллиардов рублей и планируем размещать выпуски по Московской бирже и за счет этих средств оказывать поддержку проектов в сфере строительства инфраструктуры, обращения и утилизации отходов. В РЭО уже подано более 50 заявок на общую сумму 94 миллиарда рублей. Зеленые проекты должны отвечать амбициозным показателям, которые утверждены Указом президента — 100% сортировки и 50% захоронения. И РЭО намерен продолжить практику зеленого финансирования, которая была начата прошлом году с поддержки выпуска зеленых облигаций компании «ЭкоЛайн-ВторПлласт» на льготных условиях «, — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Российский экологический оператор по определению находится в повестке устойчивого развития и продолжает делать шаги для усиления ESG-трансформации, учитывая то, что наш главный приоритет — экология. Как компания РЭО выработал внутри себя набор изменений — стратегию и основные подходы к устойчивому развитию, стандарт зеленого офиса. И теперь надо развивать процесс дальше. Компании должны соответствовать ESG-стандартам, в первую очередь, в интересах отрасли и людей, живущих в зоне их деятельности, а не для ESG на экспорт. И мы будем реализовывать именно такие подходы и решения. Как отраслевой институт развития мы должны создавать инструменты и стимулы, которые помогают компаниям сферы обращения с отходами и вторичных ресурсов освоить новые правила и осуществить изменения», — отметил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

После дискуссии Экспертный Совет одобрил пакет документов, включая Декларация устойчивого развития компаний отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, ESG-стандарт деятельности компаний и Регламент экспертного (общественного) заверения отчетов об устойчивом развитии компаний. Далее их будет рассматривать Наблюдательный совет ППК в качестве составной части Политики зеленого финансирования.

Декларация устойчивого развития отрасли по обращению с отходами включает в себя понятные правила зеленой этики, которые создают общее идеологическое понимание для компаний.

ESG-стандарт работы компаний акцентирует внимание на отдельные компоненты идеологии ESG: окружающая среда, социальные вопросы и корпоративное управление. Документ выступает как инструмент с ключевыми параметрами, который предлагает рациональный путь трансформации компаний.

Компании, которые присоединятся к декларации и станут работать с учетом ESG-стандарта, за год накопят некоторые результаты и информацию о том, как они развиваются в новой системе координат. Чтобы дать общую оценку их деятельности и зафиксировать промежуточные результаты, РЭО подготовил Регламент экспертного заверения отчетов об устойчивом развитии компаний в сфере обращения с отходами.

После утверждения документов игроки отрасли смогут присоединиться к стандарту и декларации. Дополнительно ППК РЭО проведет семинар для заинтересованных сторон.

Экспертный совет по устойчивому развитию был создан при ППК РЭО в июле 2021 года. Его возглавила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В состав совета вошли как эксперты отрасли, так и представители бизнеса, научного сообщества, кредитных организаций. Главными направлениями работы совета являются создание методик и стандартов, связанных с зеленым финансированием в отрасли обращения с отходами, а также сопровождение ESG-трансформации компаний.