Экология 21 марта 2023, 09:21 Еще семь компаний стали членами Ассоциации по экономике замкнутого цикла «Ресурс»

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В нее вошли регоператоры и производители в сфере обращения с ТКО.

Еще семь компаний присоединились к Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной по инициативе Российского экологического оператора.

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«На очередном общем собрании был рассмотрен ряд заявок от организаций, которые захотели стать полноправными участниками Ассоциации. На этот раз участники общего собрания поддержали вступление семи организаций, деятельность которых соответствует строгим критериям для членов организации. Для того, чтобы стать участником Ассоциации, необходимо быть приверженцем принципов национального проекта „Экология“, федеральных проектов по экономике замкнутого цикла и твердым коммунальным отходам и отдельным видам отходов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Членами Ассоциации стали региональные операторы «Межрегиональная Экологическая Компания» и «РТ-НЭО Иркутск», НКО в сфере экологии АНО Центр «Устойчивое развитие», производитель промышленного оборудования и машин в сфере ТКО ООО «ТОПТЕХНО», ИТ-компания, занимающаяся инновационными решениями для наблюдения и оценки качества воздуха, ООО «Р-НОКС», машиностроительный завод ООО «Производственная компания „КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ“ (ПК „КОММАШ“, производство мусоровозов, МАЗ, КАМАЗ, мультилифтов) и официальный представитель оборудования GAIA для рекуперации органики ООО „МАЯ“.

«Наша Ассоциация является действующей платформой для обсуждения проблем и путей их решений на пути как к созданию созданию комплексной системы по обращению с отходами, так и движению в направлении экономики замкнутого цикла. Дискуссии, которые проходят среди наших организаций позволяют не только выявлять риски для участников рынка, которые в момент активного реформирования отрасли возможны и требуют гармонизации меняющихся одновременно различных нормативных и правовых актов, но и учитывать интересы граждан, внимательно относиться и оперативно реагировать на сигналы от населения. Отдельно стоит отметить, что многие организации не только ведут работу по своему прямому направлению деятельности, но и ответственно подходят к вопросам экологии, ведут проекты по экопросвещению», — прокомментировала итоги собрания Исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова.

В Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» в 2022 году вступили 27 организаций, чья деятельность связана с отраслью по обращению с отходами. Всего членами ассоциации, которая была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году, уже стало более 100 организаций.

Ассоциация отраслевых организаций создана для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, координации и развития совместной деятельности по развитию отрасли обращения с отходами производства и потребления в интересах российского общества, для достижения общественно полезных целей. Среди приоритетных целей деятельности Ассоциации — содействие переходу к экономике замкнутого цикла, эффективного взаимодействия и открытого диалога граждан, власти, бизнеса, организаций жилищно-коммунальной сферы по обращению с отходами, совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с отходами. Также целями ассоциации являются снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и количества образующихся отходов, а также развитие обработки и утилизации отходов, их безопасное захоронение.