Экология 27 декабря 2022, 15:06 Еще пять мусорных заводов заработали в России

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Они находятся в Калужской, Ростовской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областях.

Комплексы по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 284 тысячи тонн в год ввели в эксплуатацию на территории Калужской, Ростовской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областей в декабре 2022 года. Все пять заводов были построены за счет инвестиций в размере около 500 млн рублей, сообщил Российский экологический оператор.

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«В декабре 2022 года на территории Калужской, Ростовской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областей завершено строительство 5 объектов обращения с ТКО, начатое еще конце 2021 года. Реализация проектов осуществлялась за счет средств частных инвесторов, без привлечения бюджетного финансирования. Общий объем инвестиций в отрасль составил около 500 млн рублей. Отрадно, что поставщиками основного оборудования по большей части являются отечественные производители. Введенные мощности имеют огромное значение для регионов, поскольку позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду путем уменьшения объема отходов, направляемых на захоронение», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территории Самарской, Ульяновской и Ярославской областей введенные мощности позволят дополнительно обрабатывать до 170 тысяч тонн ТКО, а Калужской и Ростовской областям — утилизировать на 114 тысяч тонн ТКО больше. В настоящее время объекты прошли тестовые пуски и готовы приступить к работе после получения соответствующих разрешительных документов.

«Необходимо отметить, что задачи, поставленные перед данными регионами по вводу мощностей по обработке ТКО в 2022 году, выполнены», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Ранее Денис Буцаев говорил, что всего более 40 предприятий по обращению с отходами планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Общий объем инвестиций в эти предприятия составил 28 миллиардов рублей, из них 22 составляют деньги рынка.