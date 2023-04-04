04 апреля 2023, 07:22
Еще одно извержение вулкана Эбеко произошло на Курилах
РАН: Вулкан Эбэко выбросил пепел на высоту 4,5 километра
Вулканологи увидели на вулкане Эбеко в Сахалинской области пепловый выброс высотой 4,5 километра. Информация об этом появилась в Telegram-канале филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН в регионе.
Все произошло в 09:20 по местному времени (01:20 по московскому времени).
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«Высота пеплового выброса составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря», — сказано в сообщении.
В конце марта уже происходило извержение вулкана, тогда случился выброс пепла на высоту три километра. Жители расположенного рядом с вулканом города Северо-Курильск не почувствовали запаха сероводорода.
Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Высота вулкана составляет 1156 метров. Вулкан активизировался вновь в середине ноября 2016 года. Для авиации из-за него установили оранжевый цветовой код опасности. Это значит, что вулкан показывает повышенную активность, высока вероятность его извержения.
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