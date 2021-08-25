Еще 90 тысяч тонн отходов начнут обрабатывать под Магаданом

Завод по обработке и утилизации мусора появится в Магаданской области. Он сможет обрабатывать до 90 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Объект будут строить в регионе при поддержке Российского экологического оператора в рамках концессионного соглашения. Планируется, что госкорпорация окажет меру поддержки в виде выкупа облигационного займа. Проект обсудили генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Глава РЭО назвал проект перспективным.

«РЭО продолжает обсуждение инвестиционных проектов по строительству объектов в регионах и рассматривает возможности участия в них. На встрече с Сергеем Константиновичем мы обсудили строительство основного для Магаданской области комплекса, который включит в себя несколько объектов по обработке ТКО. Рассматриваемый проект оцениваем как крайне перспективный. Современный комплекс позволит региону в полном объеме выполнить требования национального проекта „Экология“, в части обеспечения 100-процентной обработки ТКО и снижения уровня захоронения меньше 50%», — сообщил Буцаев.

Современный комплекс будет состоять из объектов по сортировке, утилизации и переработке отходов, а также объекта цивилизованного захоронения. Планируется также построить объект по производству топлива, которое станет альтернативой дорогостоящему зарубежному аналогу.

Проект уже получил положительное заключение государственно-экологической экспертизы. Создание объекта запланировано на первую половину 2023 года. Объем инвестиций здесь оценивается в три миллиарда рублей, участие РЭО — 860 миллионов рублей.