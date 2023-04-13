Экология 13 апреля 2023, 16:20 Еще 8 компаний вошли в Ассоциацию «Ресурс» для развития циркулярной экономики в России

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Среди них производители оборудования и сборщики вторсырья

Еще восемь компаний присоединились к Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной по инициативе Российского экологического оператора.

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«Ассоциация “Ресурс”, которую мы создали на базе РЭО еще в 2021 году, продолжает прием заявок на вступление от компаний в сфере обращения с отходами. Организация открыта для всех тех, чья деятельность соответствует принципам экономики замкнутого цикла, а также критериям, указанных в национальном проекте „Экология“, федеральных проектов по ТКО, отдельным видам отходов и циркулярной экономике», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Членами Ассоциации стали «Агротехсервис» (проектирование и строительство объектов различного назначения, в том числе в сфере обращения с отходами), «АИК» (сельскохозяйственное оборудование, строительство объектов сельхоз назначения, поставки сельхоз оборудования), «Строй-Инвест» (реализует проект по созданию мусоросортировочного комплекса), «Экотекстиль» и «Нью Лайф» (сбор текстиля), «КСД-Рециклинг» (демонтаж и переработки строительных отходов), «Компания «СИМ-АВТО» (дилер специальной автомобильной техники от известных производителей), «БНК ВИС ПЛЮС» (производители резиновых покрытий).

«Ассоциация — своего рода „нервная система“. Получив чувствительный сигнал от бизнеса, она должна через свое участие в рамках рабочих групп при Правительстве, федеральных министерствах, экспертных советах при комитетах Госдумы и Совета Федерации четко сформулировать и аргументировать, в чем проблема, что не работает, и как это видится с позиций участников отрасли. Наша уникальность в том, что организации собраны по цепочкам — это позволяет четко видеть весь путь. Государство обозначило тему ЭЗЦ как приоритетную и взяло на себя ряд обязательств. Бизнес, который, как в спорте, принял подачу и включился в рамках конкретных инвестиционных проектов, создания информационных систем, систем сбора вторичных ресурсов, коммерциализации технологий, материалов или продукции с использованием ВМР — то есть все то, что входит в создание экономики замкнутого цикла — проводит „динамическую пробу“ — и сталкивается с „узкими местами“. Быстро реагировать, оценить — это системная проблема, или эффект исполнителя, или дефицит информации или практики применения и запустить механизмы для ее решения — в этом наша роль», — прокомментировала итоги собрания Исполнительный директор Ассоциации Валерия Гулимова.

В Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» за первый квартал 2023 года вступили 15 организаций, чья деятельность связана с различными этапами экономики замкнутого цикла. На сегодняшний день, Ассоциации «Ресурс», которая была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году – самая многочисленная Ассоциация, объединяющая участников отрасли утилизации и обращения с отходами и вторичными ресурсами в России.

Деятельность Ассоциации «Ресурс» направлена на устойчивое развитие отрасли обращения с отходами производства и потребления, использования ресурсного потенциала отходов, продвижения инициатив, направленных на развитие экономики замкнутого цикла.