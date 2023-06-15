Экология 15 июня 2023, 09:48 Еще 6 организаций стали новыми членами Ассоциации «Ресурс»

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Шесть компаний вступили в Ассоциацию содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора.

«По итогам прошедших мероприятий в Ассоциацию вступили новые члены, это организации, которые привержены принципам экономики замкнутого цикла, устойчивого развития и заинтересованы в реализации реформы обращения с отходами. На площадке „Ресурса“ для них всех есть возможность обсудить самые актуальные вопросы, касающиеся отрасли. Ассоциация призвана объединить бизнес, общество и государство под одной общей целью — это забота об экологии нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Участие в форумах не только дает возможность рассказать о проектах, но и познакомиться с компаниями, которые заинтересованы во вступлении в Ассоциацию. По итогам мая и Невского международного экологического конгресса еще шесть компаний присоединились к нашему объединению. Таким образом в Ассоциацию на сегодняшний день вступила уже 121 компания. Уверены, что по итогам ПМЭФ будут новые участники, а значит, новые перспективные проекты», — сообщила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Членами Ассоциации стали компании «Строительство и инвестиции» (строительство гражданских и промышленных объектов), «ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ» (разработка и производство оборудования для утилизации и обезвреживание отходов), «ДАУЭРТЭК» (заготовка и обработка, утилизация отходов), «АРМ-Пласт» (обработка отходов и лома пластмасс), «БИЗНЕС-ЛОГИКА» (создание и использование баз данных и информационных ресурсов), автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ „БОЛЬШАЯ СТРАНА“ (научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, исследования для регионов).

«Ассоциация будет участвовать как лидер проекта в рамках конкурса „Сильные идеи для нового времени“, которые одобрены Агентством стратегических инициатив для презентации на площадках ПМЭФ. Наш проект — верификация участников оборота текстиля. Крайне важная тема. Будем адресно оказывать поддержку по расширению сети сбора в регионах добросовестным компаниям», — добавила Гулимова.