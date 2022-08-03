Еще 5 регионов решили установить фандоматы по примеру Белгорода

Еще пять регионов — Смоленская, Калининградская, Вологодская, Тульская области и Красноярский край — решили по примеру Белгородской области установить фандоматы, принимающие тару от населения за вознаграждение, сообщили в Российском экологическом операторе. Всего планируется установить около 200 фандоматов.

«Российские регионы выражают интерес к типовым решениям раздельного сбора отходов. После успешного опыта Белгородской области, где сбор тары достигает 900 штук в одной точке, экспериментальными регионами рассматривающими возможность установки 5−10 фандоматов стали Смоленск и Красноярск, которые участвуют в программе „Пять шагов для города“. В рамках этой программы аппараты устанавливают в городах. Фандоматы — новый в России, но давно известный в мире инструмент, позволяющий до 100% извлечь пластик и алюминий. Благодаря его применению мы сформируем новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла в России. Повысим охват населения раздельным сбором отходов, увеличим процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом, снизим объем захоронения отходов», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Интерес также проявила Вологда, где приобретение фандоматов в количестве 8−10 штук планирует ООО «Зеленый город», который занимается сбором вторичных материальных ресурсов. Калининград несмотря на падение закупочных цен на ПЭТ до 5000 рублей за тонну и алюминия до 20 тысяч рублей за тонну видит перспективу и готов вести речь об установке 40−45 фандоматов. Тула и Калининград планируют больше ставить фандоматов на территории областей. Тула рассматривает возможность поставить в качестве эксперимента 50−100 фандоматов.

«Вовлеченность граждан в процесс раздельного сбора отходов растёт, о чем свидетельствует статистика. Важно поддержать интерес людей, обеспечить удобную инфраструктуру. Благодаря повсеместному внедрению типовых решений на всей территории РФ раздельный сбор станет полезной привычкой, которая повысит качество жизни людей, положительно скажется не только на экологии, но и на экономике в целом», — отметил советник генерального директор «Российского экологического оператора» Михаил Панченко.