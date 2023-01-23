Экология 23 января 2023, 11:00 Еще 36 мусорных заводов заработали в России в 2022 году

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Они смогут обрабатывать 3,3 млн тонн коммунальных отходов, а утилизировать — 661 тысячу тонн

36 объектов по обращению с отходами ввели в эксплуатацию в 2022 году. Соответственно, мощности по обработке 19,06 млн тонн твердых коммунальных отходов в год и 5,14 млн тонн по утилизации введены за время реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Таким образом, в 2022 году, несмотря на внешние сложности, все планы по вводу мощностей достигнуты в полном объеме, сообщили в Российском экологическом операторе.

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«В 2022 году в 27 субъектах Российской Федерации введено в эксплуатацию 36 объектов по обращению с ТКО общей мощностью обработки 3,3 миллионов тонн ТКО в год и утилизации порядка 661 тысячи тонн ТКО. Всего с 2019 года введено 211 объектов обращения с ТКО, в числе которых 122 объекта обработки отходов, 49 — утилизации, 10 — размещения, 30 — комплексных. Общий объем инвестиций, привлеченных в отрасль с 2019 по 2022 годы, составил более 107 млрд рублей. Однако мы посчитали, что сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд инвестиций. И РЭО готов оказать необходимую финансовую поддержку регионам путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. То есть если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений. Прорабатывая концессии на 2023 и 2024 годы, мы закладываем почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль. Это 36% от всей необходимой суммы», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По итогам 2021 года объем бюджетных средств составлял в среднем 15%, а по итогам 2022 года приблизился уже к 20%. В том числе — благодаря выделению субсидии Чеченской Республике на создание четырех современных мусоросортировочных комплексов.

Важно отметить, что, несмотря на сложные внешнеполитические условия, темпы развития отрасли по сравнению с предыдущими периодами не снижаются. При этом сумма привлеченных средств в 2022 году составила более 29 млрд рублей, или 27% всего объема инвестиций, направленных в отрасль за последние четыре года.

«Хочется обратить внимание на темпы создания объектов обращения с ТКО на территории Ростовской области. В 2022 году, каким бы сложным он ни был, на территории Неклиновского МЭОК в декабре была введена площадка компостирования на 70 тысяч тонн в год. Всего на территории Ростовской области за три года введено четыре современных крупных объекта», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Также, по его словам, создание современных комплексов для труднодоступных и малонаселенных территорий в условиях фактического отсутствия инфраструктуры обращения с ТКО имеет огромное значение для обеспечения экологического благополучия проживающего здесь населения. Так, на территории Югры для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района в рамках концессии в 2022 году был введен в эксплуатацию комплексный объект по обработке и захоронению ТКО.

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