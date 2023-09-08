Экология 08 сентября 2023, 11:50 Еще 18 студенческих экоклубов вошло в «Зеленую лигу» Российского экологического оператора РЭО

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Российский экологический оператор отобрал лучшие студенческие клубы для вступления в «Зеленую лигу». Всего в нее вошло 18 клубов из 14 регионов. В рамках проекта РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» будет проводить для студентов мероприятия, в том числе лекции, профориентационные мероприятия, экскурсии.

«„Зеленая лига“ создавалась для того, чтобы выявить самых активных и неравнодушных к теме экологии студентов российских вузов, а также воспитать настоящих профессионалов своего дела. За последнее время к „Лиге“ прибавилось еще 18 студенческих экосообществ, таким образом ее членами стали 57 экоклубов из 37 регионов России. Молодежь всегда находится в авангарде, поэтому важно ее поддерживать в начинаниях, в том числе погружать в экопросветительскую работу, популяризацию осознанной модели поведения, рассказывать о принципах экономики замкнутого цикла и развитии отрасли по обращению с отходами в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В сентябре к программе присоединились экоклубы Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова, Удмуртского государственного аграрного университета, Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева, Ярославского государственного аграрного университета, Брянского государственного университета имени ак. И. Г. Петровского, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина, Алтайского государственного педагогического университета, Южно-Уральского государственного университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского государственного лингвистического университета, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Донского государственного технического университета, Саратовского областного педагогического колледжа.

«Цель „Зеленой лиги“ — не только поддержать экологические и эковолонтерские инициативы студентов, но и сформировать сообщество молодых профессионалов в сфере экологии, природопользования, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и экономики замкнутого цикла», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Участие в «Зеленой лиге» позволяет молодым экоактивистам приобрести новые компетенции в сфере экологии, построения сообщества и социальных проектов, дает возможность стать частью всероссийского экосообщества и поучаствовать в ключевых профильных мероприятиях. За полгода действия программы студенты «Зеленой лиги» посетили Невский международный экологический конгресс в Петербурге, экологическую смену арт-школы «Таврида Арт» в Крыму и Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» на Камчатке.

Осенью студенты «Зеленой лиги» проведут серию мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи в сфере раздельного сбора отходов, повышение знания о реформе в сфере обращения с ТКО, переработки и рационального использования ресурсов, а также на раннюю профориентацию и популяризацию профессий сферы обращения с ТКО.

Программа по развитию студенческих экологических объединений «Зеленая лига» стартовала в марте 2023 года, проект реализуется РЭО совместно с Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!». Узнать новости программы можно в сообществе в социальной сети «ВКонтакте», за проектом уже следит более 50 тысяч человек.